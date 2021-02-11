مطلوب مدير مشتريات طبى ب ابها

مطلوب مدير مشتريات طبى لمركز بمدينة ابها أن يكون حاصل على بكالوريوس صيدلة خبرة من 5 : 7 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية