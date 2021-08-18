مطلوب مدير مبيعات

مطلوب لشركة مياه معدنية مديرمبيعات مياه معدنية بمدينة أبها فـ السعودية خبرة 5 سنوات / يكون سبق له العمل بالسعودية برجاء الإتصال ف مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً : 5 مساءً ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515