مطلوب مدير مبيعات

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة مياه معدنية مديرمبيعات مياه معدنية بمدينة أبها فـ السعودية خبرة 5 سنوات / يكون سبق له العمل بالسعودية برجاء الإتصال ف مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً : 5 مساءً ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|58 ش سوريا المهندسين- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103091
11 ريال
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2,500 ريال
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30 ريال
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30 ريال
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اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
11 ريال