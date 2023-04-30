مطلوب مدير مالي لشركة تعمل فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية

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Ad Information
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى تعمل في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات والكمبيوتر بالسعودية (الاحساء) : #مدير_مالي •خبره 15 سنه فى الشركات القابضه والمقيده فى البورصه •يفضل ان يكون حاصل على شهادات cma الامتيازات: •سكن خاص •تأمين طبى •اجازه سنويه مدفوعه الاجر •تذاكر طيران يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: الحي اللاتيني
Telephone: 01272306060

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Location: - cairo
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181451
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