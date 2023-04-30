مطلوب مدير مالي لشركة تعمل فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى تعمل في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات والكمبيوتر بالسعودية (الاحساء) : #مدير_مالي •خبره 15 سنه فى الشركات القابضه والمقيده فى البورصه •يفضل ان يكون حاصل على شهادات cma الامتيازات: •سكن خاص •تأمين طبى •اجازه سنويه مدفوعه الاجر •تذاكر طيران يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com