مطلوب مدير مالي

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب مدير مالي خبرة في نظام برنامج اودو خبرة من 10 : 15 سنة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للاستفسار 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 29/10/2020
رقم الإعلان: 2070757
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