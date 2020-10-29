(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب مدير مالي خبرة في نظام برنامج اودو خبرة من 10 : 15 سنة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للاستفسار 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070757
30 ريال
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30 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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5,555 ريال