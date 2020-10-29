مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب مدير مالي خبرة في نظام برنامج اودو خبرة من 10 : 15 سنة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للاستفسار 01280555515