مطلوب مدير مالي طبي

(فرصة عمل)
|مطلوب مدير مالى طبى للعمل بالطائف بالسعودية ويكون سبق له العمل بكبرى المستشفيات والمجمعات الطبية داخل مصر اوخارجها ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور شهادات الخبرة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس فقط 01288114615 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|58 ش سوريا المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116393
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