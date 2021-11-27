مطلوب مدير مالي طبي

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مدير مالى طبى للعمل بالطائف بالسعودية ويكون سبق له العمل بكبرى المستشفيات والمجمعات الطبية داخل مصر اوخارجها ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور شهادات الخبرة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس فقط 01288114615 للتواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 58 ش سوريا المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116393
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياة بالسعودية

(فرصة عمل)

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#سكرتيرالرئيسالتنفيذى - بكالوريوس / ماجستير في إدارة الأعمال أو مايعادلها - الخبرة لا تقل عن 3 سنوا.
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27/11/2021
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مطلوب اخصائيين تدريب علي صحه وسلامه الغذاء لشركه كبري بجده ومكه

(فرصة عمل)

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اخصائيين تدريب علي صحه وسلامه الغذاء خبره بنفس المجال والعمل بشركات كبرى مماثله ومتخصصه بسلامه وصح.
العنوان:

الجيزة - مصر

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24/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب امناءومدراء_مخازن خبرة بشركات الاغذية لشركة كبري بالسعودية - جدة - في الجيزة مصر

مطلوب امناءومدراء_مخازن خبرة بشركات الاغذية لشركة كبري بالسعودية - جدة

(فرصة عمل)

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امناء ومدراء مخازن خبره لا تقل عن 5 سنوات بشركات الاغذية فقط خبره فعليه وشرط اساسي يجيد العمل علي بر.
العنوان:

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16/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير مكتب لشركة ملابس جاهزة اماراتية داخل مصر - في الجيزة مصر

مطلوب مدير مكتب لشركة ملابس جاهزة اماراتية داخل مصر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

م مطلوب لكبرى شركات الملابس الاماراتيه للعمل داخل مصر : مدير مكتب تصنيع الملابس الجاهزة بالشروط ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

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27/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب محدد مصادر منسق تصنيع ملابس - قسم انتاج للعمل بكبرى شركات الملابس - في الجيزة مصر

مطلوب محدد مصادر منسق تصنيع ملابس - قسم انتاج للعمل بكبرى شركات الملابس

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محدد مصادر – منسق –( تصنيع ملابس – قسم الأنتاج ) ملابس رجاليه : خبرة لا تقل عن 8 سنوات فى مجال التو.
العنوان:

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27/10/2021
صورة الاعلان: منسقبحث فئة المنتجات لشركة ملابس اماراتية - في الجيزة مصر

منسقبحث فئة المنتجات لشركة ملابس اماراتية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

منسق بحث فئه المنتجات شراء البضائع الملابس النسائيه خبرة لا تقل عن 8 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

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27/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير انتاج للعمل بمصنع بلاستيك بالاحساء السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مساعد مدير انتاج للعمل بمصنع بلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الأحساء ) : مساعد مدير انتاج بالشروط الأتيه : السن لا يز.
العنوان:

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27/10/2021
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مساعد مدير انتاج لكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الأحساء ) : مساعد مدير انتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد.
العنوان:

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26/10/2021
صورة الاعلان: اخصائى جودة للعمل بكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء السعودية - في الجيزة مصر

اخصائى جودة للعمل بكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء - السعودية أخصائى جوده بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه.
العنوان:

الجيزة - مصر

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26/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير خدمات شحن و لوجستيك للعمل بكبرى شركات الشحن بالرياض السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدير خدمات شحن و لوجستيك للعمل بكبرى شركات الشحن بالرياض السعودية

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مطلوب لبكرى شركات الشحن واللوجيستك بالسعوديه ( الرياض ) : مدير خدمات شحن ولوجيستك بالشروط الأتيه : .
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19/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الشحن (مدير شركة شحن) بالسعوديه ( ابها – جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الشحن (مدير شركة شحن) بالسعوديه ( ابها – جده ) :

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( ابها – جده ) : مدير شركه شحن بالشروط الأتيه : خبرة بنقل الممت.
العنوان:

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17/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير شركة شحن بالسعودية ابها - جده - في الجيزة مصر

مطلوب مدير شركة شحن بالسعودية ابها - جده

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( ابها – جده ) : مدير شركه شحن بالشروط الأتيه : خبرة بنقل الممتل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب للعمل بالسعودية (ابها- جده) - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب للعمل بالسعودية (ابها- جده)

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعودية ( ابها – جدة ) محاسب بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: مدير دعاية و اعلان للعمل بالمملكة السعودية - في الجيزة مصر

مدير دعاية و اعلان للعمل بالمملكة السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مدير دعاية و اعلان للعمل بالسعودية طبيعة العمل ادارة مكتب دعاية و اعلان بالكامل بكل مهامه لديه خبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشرف لوجستيات ( Logistic Supervisor ) لكبرى شركات التصنيع الدوائي - في الجيزة مصر

مطلوب مشرف لوجستيات ( Logistic Supervisor ) لكبرى شركات التصنيع الدوائي

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مطلوب فورا مشرف لوجستيات ( Logistic Supervisor ) لكبرى شركات التصنيع الدوائي بالسعودية : الشروط : خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

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6/10/2021
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