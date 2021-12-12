مطلوب مدير مالى ورئيس حسابات للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى شركة مقاولات فى مدينه الرياض فى السعوديه ** مدير مالى خبرة فى المجال السن لايزيد عن 45 سنه ** رئيس حسابات خبرة فى المجال السن لايزيد عن 35سنه الرجاء ارسال البيانات على رقم الواتس لتحديد ميعاد المقابله مع المهندس كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة امام الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فى الجيزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115067
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 ريال
اتصل
اتصل