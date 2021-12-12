مطلوب مدير مالى ورئيس حسابات للعمل فى السعوديه

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى شركة مقاولات فى مدينه الرياض فى السعوديه ** مدير مالى خبرة فى المجال السن لايزيد عن 45 سنه ** رئيس حسابات خبرة فى المجال السن لايزيد عن 35سنه الرجاء ارسال البيانات على رقم الواتس لتحديد ميعاد المقابله مع المهندس كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة امام الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فى الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

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العنوان: الرياض- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2115067
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