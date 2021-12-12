مطلوب مدير مالى ورئيس حسابات للعمل فى السعوديه

تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى شركة مقاولات فى مدينه الرياض فى السعوديه ** مدير مالى خبرة فى المجال السن لايزيد عن 45 سنه ** رئيس حسابات خبرة فى المجال السن لايزيد عن 35سنه الرجاء ارسال البيانات على رقم الواتس لتحديد ميعاد المقابله مع المهندس كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة امام الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فى الجيزة