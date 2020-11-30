مطلوب مدير مالى لمستشفى بالطائف

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مدير مالى طبى للعمل بالطائف بالسعودية خبرة لاتقل عن (15) سـنة ويكون سبق له العمل باحدى المستشفيات داخل مصر اوخارجها ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور شهادات الخبرة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 2/12/2020
رقم الإعلان: 2074848
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(فرصة عمل)

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العنوان:

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