مطلوب مدير مالى لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلوب مدير مالى طبى للعمل بالطائف بالسعودية خبرة لاتقل عن (15) سـنة ويكون سبق له العمل باحدى المستشفيات داخل مصر اوخارجها ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور شهادات الخبرة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074848
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اتصل
اتصل
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2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال