مطلوب مدير مالى لمستشفى بالطائف

مطلوب مدير مالى طبى للعمل بالطائف بالسعودية خبرة لاتقل عن (15) سـنة ويكون سبق له العمل باحدى المستشفيات داخل مصر اوخارجها ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور شهادات الخبرة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515