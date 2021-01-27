مطلوب مدير مالى للعمل فى السعوديه

مطلوب مدير مالى للعمل فى مدينه عرعر بكبرى شركات المقاولات - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: مدير مالى المؤهل: بكالويوس تجارة وحاصل على شهادة CMA الخبرة: لاتقل عن 10 سنوات كمدير مالى فى شركات المقاولات الشروط: حسن المظهر واجادة اللغه الانجليزيه واجادة العمل على برامج الحاسب الالى الاوركل والساب والسن لايزيد عن 45 سنه توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 02357120