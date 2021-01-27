مطلوب مدير مالى للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب مدير مالى للعمل فى مدينه عرعر بكبرى شركات المقاولات - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: مدير مالى المؤهل: بكالويوس تجارة وحاصل على شهادة CMA الخبرة: لاتقل عن 10 سنوات كمدير مالى فى شركات المقاولات الشروط: حسن المظهر واجادة اللغه الانجليزيه واجادة العمل على برامج الحاسب الالى الاوركل والساب والسن لايزيد عن 45 سنه توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 02357120
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|GIZA- حى الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082030
3,000 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 جنيه
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه
(طلب عمل)- في القاهرة مصر
1 جنيه
2,500 ريال
2,000 ريال