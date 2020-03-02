مطلوب مدير مالى لكبرى شركات المقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية تصنيف اول .:- مطلوب فورا :- #Financial_Manager #مدير_مالى مطلوب فوراً:ـ ::{{● مدير مالى ●}}:: - العمر لايزيد عن 45 - مدير مالي خبرة 20 سنة داخل المملكة 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدير مالى )::} info@eltaef.com Www.eltaef.com للاستف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01015627553 / 01025009252
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055051
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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