مطلوب مدير مالى لكبرى شركات المقاولات بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية تصنيف اول .:- مطلوب فورا :- #Financial_Manager #مدير_مالى مطلوب فوراً:ـ ::{{● مدير مالى ●}}:: - العمر لايزيد عن 45 - مدير مالي خبرة 20 سنة داخل المملكة 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدير مالى )::} info@eltaef.com Www.eltaef.com للاستف