مطلوب مدير مالى لكبرى شركات التكييفات بالسعوديه ( الرياض )

مطلوب لكبرى شركات التكييفات بالسعوديه ( الرياض ) مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 42 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مدير مالى . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . بكالريوس تجارة – شعبه محاسبه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى