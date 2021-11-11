مطلوب مدير مالى لكبرى شركات التكييفات بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات التكييفات بالسعوديه ( الرياض ) مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 42 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مدير مالى . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . بكالريوس تجارة – شعبه محاسبه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110900
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11 ريال
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل