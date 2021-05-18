مطلوب مدير مالى ساب

لشركة آثاث ومفروشات بالرياض مطلوب مدير مالى خبرة لاتقل عن 15 سنوات فى مجال المحاسبة يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة يكون سبق له العمل على برنامج SAP Businees One ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية ملف واحد pdf " من فضلكم " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515