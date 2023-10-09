مطلوب مدير جودة خرسانية

(Job Opportunity)
|مطلوب مهندس مدنى ( مدير جودة ) 1. مهندس مدير جودة (مدنى ) 2. خبرة فى كبيرة فى مصانع الخرسانة شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01016688751 01551254797 cv.pyramids.egy@gmail.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة الاهرام
|Telephone:
|01551254797
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|شارع الشاذلى- القاهرة
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|15/10/2023
|Ad Number:
|2246243
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