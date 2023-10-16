مطلوب مدير جودة خرسانية بمصانع خرسانية بالسعودية

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Ad Information
مطلوب مدير جودة خرسانية 1.حاصل على علوم او هندسة مدنى . 2. سبق العمل لة فى مصانع خرسانة . 3. خبرة لاتقل عن 15 سنة . شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 cv.pyramids.egy@gmail.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة الاهرام
Telephone: 01551254797

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: شارع الشاذلى- القاهرة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/10/2023
Ad Number: 2246477
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تاشيرات حره للسعودية 🇸🇦🇸🇦 بدون عقد عمل (طبيب عام ) خصم علي التاشيره .
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24/8/2023
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