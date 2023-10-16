مطلوب مدير جودة خرسانية بمصانع خرسانية بالسعودية

مطلوب مدير جودة خرسانية 1.حاصل على علوم او هندسة مدنى . 2. سبق العمل لة فى مصانع خرسانة . 3. خبرة لاتقل عن 15 سنة . شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 cv.pyramids.egy@gmail.com