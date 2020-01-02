مطلوب مدير تشغيل مطاعم - وطباخ - وجزار بلدى. لسلسلة مطاعم بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى سلسلة مطاعم بالسعودية .خميس مشيط :- مطلوب فورا :- ::{{● مصمم ومصور له خلفية بالتسويق الالكترونى ●}}:: - له دراية بالتسويق الالكترونى + مصمم ومصور ::{{● سكرتير ●}}:: - خبرة 5 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مصمم ومصور )::} info@eltaef.com Www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 33047740 02☎️ للا