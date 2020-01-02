مطلوب مدير تشغيل مطاعم - وطباخ - وجزار بلدى. لسلسلة مطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى سلسلة مطاعم بالسعودية .خميس مشيط :- مطلوب فورا :- ::{{● مصمم ومصور له خلفية بالتسويق الالكترونى ●}}:: - له دراية بالتسويق الالكترونى + مصمم ومصور ::{{● سكرتير ●}}:: - خبرة 5 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مصمم ومصور )::} info@eltaef.com Www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 33047740 02☎️ للا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179332-01002179333-01095999371-01025009252
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047816
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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2,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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