مطلوب مدير تشغيل لي مجموعة كوفيهات

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير تشغيل لي مجموعة كوفيهات خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة كمدير مسؤول راتب يحدد حسب الخبرة ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة ابها يجيد القيادة مع وجود رخصة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo