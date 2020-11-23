مطلوب مدير تشغيل لي مجموعة كوفيهات

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير تشغيل لي مجموعة كوفيهات خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة كمدير مسؤول راتب يحدد حسب الخبرة ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة ابها يجيد القيادة مع وجود رخصة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074904
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
اتصل
اتصل