مطلوب مدير تشغيل لكبرى الكافيهات والمطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الكافيهات والمطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : مدير تشغيل كافيهات بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 42 سنه . خبرة بالكفيهات لا تقل عن 10 سنوات ( كوستا – ستار باكس . ) . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112239
30 ريال
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