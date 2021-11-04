مطلوب مدير تشغيل لكبرى الكافيهات والمطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى الكافيهات والمطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : مدير تشغيل كافيهات بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 42 سنه . خبرة بالكفيهات لا تقل عن 10 سنوات ( كوستا – ستار باكس . ) . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112239
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10/10/2021
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23/9/2021
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21/9/2021
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