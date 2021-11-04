مطلوب مدير تشغيل لكبرى الكافيهات والمطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى الكافيهات والمطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : مدير تشغيل كافيهات بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 42 سنه . خبرة بالكفيهات لا تقل عن 10 سنوات ( كوستا – ستار باكس . ) . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى