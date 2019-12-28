مطلوب مدير تسويق وحراسات امنية لشركة سعودية بالدمام

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المؤسسات بالمملكة العربية السعودية - الدمام :: ::{{ ● مسوق حراسات امنيه خبره لاتقل عن 7 سنوات ●}}: يفضل ان يكون سبق له العمل في المنطقه الشرقيه {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدير حراسات امنية )::}} www.eltaef.com s.hr@eltaef.com او على رقم الواتساب :: 01006667288 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01006667288 - 01002179334

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046854
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مديرين و مناديب مبيعات دهانات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدهانات فى الرياض المملكة العربية السعودية # مديرين مبيعات دهانات # مديرات مبيعات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مشرف مبيعات - خبرة بالمواد الغذائية "يفضل الدواجن" - رخصة قيادة - لا يزيد عن 35 سنة -.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2019
صورة الاعلان: مديرين و مناديب مبيعات دهانات - في الجيزة مصر

مديرين و مناديب مبيعات دهانات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدهانات فى الرياض المملكة العربية السعودية # مديرين مبيعات دهانات # مديرات مبيعات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/11/2019
صورة الاعلان: مديرين و مناديب مبيعات ]uhdm , hubk - في الجيزة مصر

مديرين و مناديب مبيعات ]uhdm , hubk

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الجيزة - مصر
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