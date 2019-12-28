مطلوب مدير تسويق وحراسات امنية لشركة سعودية بالدمام

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المؤسسات بالمملكة العربية السعودية - الدمام :: ::{{ ● مسوق حراسات امنيه خبره لاتقل عن 7 سنوات ●}}: يفضل ان يكون سبق له العمل في المنطقه الشرقيه {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدير حراسات امنية )::}} www.eltaef.com s.hr@eltaef.com او على رقم الواتساب :: 01006667288 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》