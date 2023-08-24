مطلوب مدير تسويق عقاري

مطلوب مدير تسويق (Marketing Manager) .1مدير تسويق يكون خريج جامعة (امريكية او الالمانية ) 2. خبرة فى تسويق العقاري 3. خبرة لا تقل عن 10 سنوات شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751