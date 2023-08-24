مطلوب مدير تسويق عقاري

(Job Opportunity)
|مطلوب مدير تسويق (Marketing Manager) .1مدير تسويق يكون خريج جامعة (امريكية او الالمانية ) 2. خبرة فى تسويق العقاري 3. خبرة لا تقل عن 10 سنوات شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة الاهرام
|Telephone:
|01551254797
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|شارع الشاذلى- القاهرة
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246359
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