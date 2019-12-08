مطلوب مدير تأجير لشركات سيارات للسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المؤسسات بالمملكة العربية السعودية - الدمام :: :: {{●مدير شركة تأجير سيارات ●}} سبق له العمل بالسعوديه خبره لاتقل عن 10 سنوات كمدير مجموعة وليس مدير معرض . {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدير شركة تأجير سيارات )::}} www.eltaef.com s.hr@eltaef.com او على رقم الواتساب :: 01006667288 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01006667288 - 01002179334

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046857
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