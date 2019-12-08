مطلوب مدير تأجير لشركات سيارات للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المؤسسات بالمملكة العربية السعودية - الدمام :: :: {{●مدير شركة تأجير سيارات ●}} سبق له العمل بالسعوديه خبره لاتقل عن 10 سنوات كمدير مجموعة وليس مدير معرض . {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدير شركة تأجير سيارات )::}} www.eltaef.com s.hr@eltaef.com او على رقم الواتساب :: 01006667288 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》