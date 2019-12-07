مطلوب مدير انتاج لمصنع

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مدير انتاج لمصنع خياطة رجالي خبرة في نفس المجال فترة لا تقل 5 سنوات ال 10 سنوات علي دراية تامة بالخياطة والقص ومتابعة الانتاج للعمل لدي مصنع خياطة وانتاج اقمشة بمدنة الرياض راتب من 5500 الي 7000 ريال سعودي يحدد حسب الخبرة والمهارة الشركة توفر السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة لتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب \00201120210130 او 00201060246048 الرجاء عدم التواصل لمن لا تنطبق علية الشروط المطلوبة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,500 ريال
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048949
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