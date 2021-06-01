مطلوب مدير اداري طبي

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير اداري طبي خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل بمجمع طبي راقي بمدينة خميس مشيط الراتب من 3500 ريال الي 6000 ريال قابل للذيادة والتفاوض مع توفير سكن مناسب مع توفيرالتامين الطبي والموصلات والاقامة مؤهل علمي مناسب يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com