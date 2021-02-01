مطلوب مديرمنطقة للعمل بسوبر ماركت بالرياض

*مطلوب للعمل بسوبر ماركت بالرياض #مدير_منطقة المواصفات :- - خبرة ١٥ سنة في تشغيل وادارة السوبر ماركات بمصر والخليج. - لديه استراتيچيات التطوير والقيادة. - المساهمة في إنشاء اسم السوبر ماركت وتطويره لإنشاء فروع أخرى. طبيعة التعاقد:- الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل (السكن – الإقامة - المواصلات – التأمين – تذاكر الطيران) للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل / واتس اب 01090652223