مطلوب مديرمنطقة للعمل بسوبر ماركت بالرياض

(فرصة عمل)
|*مطلوب للعمل بسوبر ماركت بالرياض #مدير_منطقة المواصفات :- - خبرة ١٥ سنة في تشغيل وادارة السوبر ماركات بمصر والخليج. - لديه استراتيچيات التطوير والقيادة. - المساهمة في إنشاء اسم السوبر ماركت وتطويره لإنشاء فروع أخرى. طبيعة التعاقد:- الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل (السكن – الإقامة - المواصلات – التأمين – تذاكر الطيران) للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل / واتس اب 01090652223
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aya
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083056
50 ريال
50 ريال
200 ريال
600 ريال
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2,000 ريال
2,000 ريال
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30 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
30 ريال