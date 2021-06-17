مطلوب مديرة مكتب وعلاقات عامة لشركة ديكور بمصر الجديدة

مطلوب مديرة مكتب حسنة المظهرللعمل بشركة ديكور بمصر الجديدة مؤهل عالى والسن لايتعدى 35 عاما * و خبرة بالعمل وبرامج الكمبيوتر مرتب يبدا من 4000 جنية + عمولات شهرية مميزة ومطلوب انسات حسنة المظهر للعمل بالعلاقات العامة بمرتب يبدا من 3000 جنية ** ويفضل خبرة بالعمل مواعيد العمل من 9 صباحا ل 7 مساء * والجمعة اجازة ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة على الواتساب 01147757751