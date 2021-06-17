مطلوب مديرة مكتب وعلاقات عامة لشركة ديكور بمصر الجديدة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مديرة مكتب حسنة المظهرللعمل بشركة ديكور بمصر الجديدة مؤهل عالى والسن لايتعدى 35 عاما * و خبرة بالعمل وبرامج الكمبيوتر مرتب يبدا من 4000 جنية + عمولات شهرية مميزة ومطلوب انسات حسنة المظهر للعمل بالعلاقات العامة بمرتب يبدا من 3000 جنية ** ويفضل خبرة بالعمل مواعيد العمل من 9 صباحا ل 7 مساء * والجمعة اجازة ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة على الواتساب 01147757751
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة حورس للديكور
التليفون: 01147757751

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العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة * القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098421
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