مطلوب مديرة للعمل بصالون حلاقة نسائي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى ا

(فرصة عمل)
|#وظائف_السعودية مطلوب مديرة للعمل بصالون حلاقة نسائي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *مديرة_صالون *الوصف الوظيفي : -خبرة في العمل كمديرة صالون الشعر أو دور مماثل في صناعة التجميل -الخبرة في خدمة العملاء ميزة إضافية -مواكبة لتوجهات الشعر (مثل الألوان والتسريحات) -المعرفة الأساسية لبرنامج Excel -مهارات حفظ السجلات -مهارات تنظيمية قوية مع القدرة على إدارة المناوبات والمواعيد -الإلمام بوسائل التواصل الاجتماعي - المساعدة في بناء عمل تجاري مربح لصالون تصفيف الشعر يقدم تجربة خدمة عملاء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095317
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
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14,000 ريال
1 ريال
1 ريال
14,000 دولار
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