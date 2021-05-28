مطلوب مديرة للعمل بصالون حلاقة نسائي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى ا

#وظائف_السعودية مطلوب مديرة للعمل بصالون حلاقة نسائي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *مديرة_صالون *الوصف الوظيفي : -خبرة في العمل كمديرة صالون الشعر أو دور مماثل في صناعة التجميل -الخبرة في خدمة العملاء ميزة إضافية -مواكبة لتوجهات الشعر (مثل الألوان والتسريحات) -المعرفة الأساسية لبرنامج Excel -مهارات حفظ السجلات -مهارات تنظيمية قوية مع القدرة على إدارة المناوبات والمواعيد -الإلمام بوسائل التواصل الاجتماعي - المساعدة في بناء عمل تجاري مربح لصالون تصفيف الشعر يقدم تجربة خدمة عملاء