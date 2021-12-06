(فرصة عمل)
|مطلوب مدققين حسابات خبره بمكاتب مراجعه حسابات لمكتب محاسبه بالدمام مدققين حسابات خبره لا تقل عن ١٠ سنوات بالعمل بمكاتب مراجعه الحسابات يفضل من عمل بمكاتب محاسبه معروفه بمصر والسعوديه او من سبق له العمل باحدي شركات المراجعه الكبري مثل حازم حسن وما شابه ذلك #يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (ACA) _ لترتيب موعد المقابلات و سيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحرمين لألحاق العمالة بالخارج
|التليفون:
|01021683848
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3سنوات- 5 شارع عامر ميدان المساحة – الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114788
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
2,200 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل