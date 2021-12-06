مطلوب مدققين حسابات خبره بمكاتب مراجعه حسابات لمكتب محاسبه بالدمام مدققين حسابات خبره لا تقل عن ١٠ سنوات بالعمل بمكاتب مراجعه الحسابات يفضل من عمل بمكاتب محاسبه معروفه بمصر والسعوديه او من سبق له العمل باحدي شركات المراجعه الكبري مثل حازم حسن وما شابه ذلك #يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (ACA) _ لترتيب موعد المقابلات و سيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفة