مطلوب مدرين فنادق

عاجل لكبري فنادق بالمملكة العربية السعودية تطلب مديرين فنادق - خبرة لا تقل عن 3 سنوات المقابلات بمقر المكتب أول الاسبوع القادم برجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي : 📧 TRUE.CV2020@GMAIL.COM 00201110999023 00201123667714 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject