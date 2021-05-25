مطلوب مدرين فنادق

(فرصة عمل)
|عاجل لكبري فنادق بالمملكة العربية السعودية تطلب مديرين فنادق - خبرة لا تقل عن 3 سنوات المقابلات بمقر المكتب أول الاسبوع القادم برجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي : 📧 TRUE.CV2020@GMAIL.COM 00201110999023 00201123667714 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094998
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1 ريال
اتصل
5,000 ريال
4,000 جنيه
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1 ريال
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