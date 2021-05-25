مطلوب مدرين فنادق

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تفاصيل الإعلان
عاجل لكبري فنادق بالمملكة العربية السعودية تطلب مديرين فنادق - خبرة لا تقل عن 3 سنوات المقابلات بمقر المكتب أول الاسبوع القادم برجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي : 📧 TRUE.CV2020@GMAIL.COM 00201110999023 00201123667714 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/5/2021
رقم الإعلان: 2094998
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