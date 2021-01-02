مطلوب مدرسين ومدرسات وأساتذة جامعة ومدربين دوام كامل او دوام جزئي للعمل

(فرصة عمل)
|من كل الدول العربيه السلام عليكم،😃✋ 🌼مطلوب مدرسين ومدرسات وأساتذة جامعه ومدربين دوام كامل او دوام جزئي للعمل مباشر أو عبر الانترنت بواسطه تطبيق الكترونى للتواصل ومعرفة التفاصيل ارسال على واتس 👈 فقط😉 اسفه لن يتم الرد على تعليقات الفيس بوك😎 لضيق الوقت ✋🏻 للتواصل على هذا الرقم ت : 01156741554 🌹نتمنى التوفيق للجميع 🌹
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دينا الجيار
|التليفون:
|00201156741554
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|اون لاين او مباشر- السادس من أكتوبر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079590
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