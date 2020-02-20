مطلوب مدرسين للعمل من المنزل

(فرصة عمل)
|مطلوب عدد 5 مدرسين للعمل من المنزل فترات مسائية جميع التخصصات سجل الان كل تخصص عدد (5) سيتم تدريبكم على العمل التقديم مجانى بدون أى رسوم العدد محدود . اترك بياناتك الاسم والمادة الدراسية واذا توافر سيرة ذاتية وسيتم الرد عليكم خلال الايام القادمة نظراً لظروف الحظر وتقليل ساعات العمل . Whatsapp 01005064264
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد محسن
|التليفون:
|01005064264
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|أول مكرم عبيد - مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058112
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