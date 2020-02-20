مطلوب مدرسين للعمل من المنزل

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تفاصيل الإعلان
مطلوب عدد 5 مدرسين للعمل من المنزل فترات مسائية جميع التخصصات سجل الان كل تخصص عدد (5) سيتم تدريبكم على العمل التقديم مجانى بدون أى رسوم العدد محدود . اترك بياناتك الاسم والمادة الدراسية واذا توافر سيرة ذاتية وسيتم الرد عليكم خلال الايام القادمة نظراً لظروف الحظر وتقليل ساعات العمل . Whatsapp 01005064264
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد محسن
التليفون: 01005064264

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: أول مكرم عبيد - مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/4/2020
رقم الإعلان: 2058112
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