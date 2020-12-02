مطلوب مدرسين للعمل فى الدمام

(فرصة عمل)
|تجهيز للعام الدراسي الجديد 2021 مطلوب للعمل فى مدرسه اهليه بمدينة الدمام - السعودية تطلب التخصصات التاليه . - معلمين صف - معلمين لغه عربيه - معلمين فيزياء / كيمياء / احياء - معلمين رياضيات - معلمين حاسب الى خبرة بالمواقع والشبكات - معلمين لغه انجليزية ( E ) الشروط// - السن لا يتجاوز 40 عام لكل التخصصات المطلوبة - خبرة كل تخصص لا تقل عن 5 سنوات - مؤهل تربوى /التعين فى مدارس حكومه او مدارس خاصه ولابد من وجود التامين - حسن المظهر الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|GIZA- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078457
3 دولار
200 جنيه
1,000 جنيه