مطلوب مدرسين للعمل فى الدمام

تجهيز للعام الدراسي الجديد 2021 مطلوب للعمل فى مدرسه اهليه بمدينة الدمام - السعودية تطلب التخصصات التاليه . - معلمين صف - معلمين لغه عربيه - معلمين فيزياء / كيمياء / احياء - معلمين رياضيات - معلمين حاسب الى خبرة بالمواقع والشبكات - معلمين لغه انجليزية ( E ) الشروط// - السن لا يتجاوز 40 عام لكل التخصصات المطلوبة - خبرة كل تخصص لا تقل عن 5 سنوات - مؤهل تربوى /التعين فى مدارس حكومه او مدارس خاصه ولابد من وجود التامين - حسن المظهر الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل