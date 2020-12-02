مطلوب مدرسين للعمل فى الدمام

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تفاصيل الإعلان
تجهيز للعام الدراسي الجديد 2021 مطلوب للعمل فى مدرسه اهليه بمدينة الدمام - السعودية تطلب التخصصات التاليه . - معلمين صف - معلمين لغه عربيه - معلمين فيزياء / كيمياء / احياء - معلمين رياضيات - معلمين حاسب الى خبرة بالمواقع والشبكات - معلمين لغه انجليزية ( E ) الشروط// - السن لا يتجاوز 40 عام لكل التخصصات المطلوبة - خبرة كل تخصص لا تقل عن 5 سنوات - مؤهل تربوى /التعين فى مدارس حكومه او مدارس خاصه ولابد من وجود التامين - حسن المظهر الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: GIZA- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2021
رقم الإعلان: 2078457
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