(طلب عمل)
|مطلوب مدرسات ومدرسين لمدرسة خاصة في مسقط ساينس - ماث - فيزياء - كيمياء راتب 300 ريال عماني + 12 شهر سكن ومواصلات خبرة 5 سنوات تذاكرة طيران كل سنتان شرط الآيلتس 6 أو التوفل لا يقل بدرجة 550
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيثم الفقى
|التليفون:
|01006826146
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|العنوان:
|- شبين الكوم
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045490
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