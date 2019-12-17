مطلوب مدرسات ومدرسين لمدرسة خاصة في مسقط ساينس - ماث - فيزياء - كيمياء

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب مدرسات ومدرسين لمدرسة خاصة في مسقط ساينس - ماث - فيزياء - كيمياء راتب 300 ريال عماني + 12 شهر سكن ومواصلات خبرة 5 سنوات تذاكرة طيران كل سنتان شرط الآيلتس 6 أو التوفل لا يقل بدرجة 550
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيثم الفقى
التليفون: 01006826146

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العنوان: - شبين الكوم
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 ريال
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045490
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صورة الاعلان: شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي

شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)

شقه للبيع اول الساحل الشمالي تري البحر واستلام فوري غرفه + ريسبشن + مطبخ |+ حمام مساحتها 50 متر ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

95,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع قريبه للبحر بالعجمي

شقه للبيع قريبه للبحر بالعجمي

(للبيع)

شقه للبيع خطوات للبحر في العجمي واستلام فوري غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحتها 80 متر ادفع مق.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي

شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)

شقه للبيع تنظر للبحر في اول الساحل الشمالي الصفا واستلام فوري غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحته.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع فى هليوبوليس الجديده

شقه للبيع فى هليوبوليس الجديده

(للبيع)

شقه 3 غرف نوم و 2 حمام و ريسيبشن 3 قطع و 2 طرقه و مطبخ و تراس الشقه فى ارقى مناطق هليوبوليس الجديده .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: عيش وسط المساحات الخضراء وامتلك شقتك فى Town Gate

عيش وسط المساحات الخضراء وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

عيش وسط المساحات الخضراء وبview مميز ع كريستال لاجون وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية تشطيب اكسترا لو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

223,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: استثمر بامتلاك شقة فى اكبر كمبوند فى العاصمة الادارية

استثمر بامتلاك شقة فى اكبر كمبوند فى العاصمة الادارية

(للبيع)

استثمر اموالك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية 180م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

17/12/2019
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صورة الاعلان: شقه مفروشه خلف دار الدفاع الجوي بسعر لايتكرر

شقه مفروشه خلف دار الدفاع الجوي بسعر لايتكرر

(للإيجار)

من المالك مباشره شقه مفروشه للايجار خلف دار الدفاع الجوي وقريبة من سيتي ستارز مدينة نصر 2 نوم 2 ريسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: جاكيت شيف مطبخ - ملابس عمال المطاعم

جاكيت شيف مطبخ - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

جاكيت شيف مطبخ - ملابس عمال المطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: مصنع ارواب تخرج

مصنع ارواب تخرج

(للبيع)

مصنع ارواب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم طاقم التمريض

يونيفورم طاقم التمريض

(للبيع)

يونيفورم طاقم التمريض 01003358542–01200561116 مصنع يونيفورم طبى بمصر ملابس طاقم المستشفى زى التمريضH.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: شركات مطابخ فى القاهرة

شركات مطابخ فى القاهرة

(للبيع)

شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان مطابخ بلت ان توفر لعملائها ما يبحثون.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: انواع المطابخ واسعاره فى مصر

انواع المطابخ واسعاره فى مصر

(للبيع)

شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان مطابخ بلت ان توفر لعملائها ما يبحثو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: البلاك فرايدي -شركات مطابخ فى مدنيه نصر

البلاك فرايدي -شركات مطابخ فى مدنيه نصر

(للبيع)

شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان مطابخ بلت ان توفر لعملائها ما يبحثو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: فيلا فندقيه في القاهره الجديده بدون مقدم

فيلا فندقيه في القاهره الجديده بدون مقدم

(للتقسيط)

فيلا فندقيه 3 غرف نوم + ليفينج + 2 حمام طرق السداد : بدون مقدم بمناسبه مرور 60 عام على شركه مدينه ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

33,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: حياتك اجمل في PALI الساحل الشمالي امتلك شاليهك بمقدم 120 الف فقط

حياتك اجمل في PALI الساحل الشمالي امتلك شاليهك بمقدم 120 الف فقط

(للبيع)

كل خدمات في قرية بالي بين طبيعة ساحرة وطريق من الاشجار الاستوائية ممشي كله اشجار يعني هتروح الكيدز ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

17/12/2019
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