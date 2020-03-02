مطلوب مدرب رياضي خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مدرب رياضي خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة خريج تربيى رياضية مع جسم قوي راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة بريدة يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب /00201120210130 او 00201060246048 م / احمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين اول شارع الهرم الجيزة- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054831
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب محاسب خبرة 3 سنوات

مطلوب محاسب خبرة 3 سنوات

(فرصة عمل)

مطلوب محاسب خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 2000 ريال مع .
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القاهرة - مصر

2,000 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب صيدلي خبرة

مطلوب صيدلي خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب صيدلي خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات .
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهرباء خبرة 5 سنوات

مطلوب مهندس كهرباء خبرة 5 سنوات

(فرصة عمل)

مطلوب مهندس كهرباء خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 3500 ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
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3,500 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة 5 سنوات

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة 5 سنوات

(فرصة عمل)

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 3500.
العنوان:

القاهرة - مصر
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3,500 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب بائعين لمحل حلويات للسعودية

مطلوب بائعين لمحل حلويات للسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمحل حلويات. بالسعودية - الاحساء:: ::{{● بـآئـعـيـن ●.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب فني بصريات خبرة

مطلوب فني بصريات خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب فني بصريات خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بنفس المجال يجيد القص والتركيب راتب 3000 ريال مع تو.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 ريال

2/3/2020
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صورة الاعلان: مطلوب 2 حداد خبرة

مطلوب 2 حداد خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب حداد مسلح خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات سعر المتر 50 ر.
العنوان:

القاهرة - مصر

50 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب ( شيف ايطالى - شيف حلوانى غربى ) للعمل بسلسة مطاعم بالسعودية

مطلوب ( شيف ايطالى - شيف حلوانى غربى ) للعمل بسلسة مطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب شيفات للعمل بكبري المطاعم بالمملكه العربيه السعوديه التخصصات: 1- شيف ايطالي انترناشونال 2- شي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/3/2020
صورة الاعلان: أرض بنزينة مرخصة للبيع

أرض بنزينة مرخصة للبيع

(للبيع)

فرصه لاصحاب المشاريع الكبري 😍 ارض بنزينة للبيع ببنها 🌷🌹 مساحة 1500 متر محفور.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

20,000,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: بأقل الاسعار خدلك مكتب بالعاصمة الادارية وبدون مقدم

بأقل الاسعار خدلك مكتب بالعاصمة الادارية وبدون مقدم

(للبيع)

خدلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار واستمتع بالخدمات اللي جمب مكتبك من محلات تجارية ومط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: تي اتش للدعايه والاعلان والتسويقه

تي اتش للدعايه والاعلان والتسويقه

(للبيع)

تصميم وتطوير مواقع الكترونيه حملات مموله علي جميع قنوات السوشيال ميديا (فيسبوك وانستجرام وتويتر وي.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

2/3/2020
صورة الاعلان: محلك التجاري موجود في العاصمة الادارية بأقل سعر

محلك التجاري موجود في العاصمة الادارية بأقل سعر

(للتقسيط)

امتلك محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم ومحلك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

989,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية ونجاحك هيكبر

امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية ونجاحك هيكبر

(للبيع)

امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة وهتشوف نجاحك بيكبر قدام عينيك لان عيادتك بموقع مميز جدا بمول .
العنوان:

القاهرة - مصر

174,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب Robotics process automation marketing للسعودية

مطلوب Robotics process automation marketing للسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات التجاريه بالسعودية.جدة:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مساعد طباخ - وويتر - لمطعم بالسعودية

مطلوب مساعد طباخ - وويتر - لمطعم بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمطعم بالسعودية .الرياض:- ::{{●مساعد طباخ ●}}:: - الع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/3/2020
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