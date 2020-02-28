مطلوب مدربات لياقة بدنية ومدربات زومبا يشترط وجود شهادات وخبرة في نفس المجال لا تقل عن 3 سنوات من لديها الرغبة في العمل الرجاء إرسال السيرة الذاتية عن طريق الواتساب يفضل من لديه شهادات في التدريب الشخصي ​ الراتب يحدد جسب الخبرة يشترط تربيه رياضيه