(فرصة عمل)
|مطلوب مدربات لياقة بدنية ومدربات زومبا يشترط وجود شهادات وخبرة في نفس المجال لا تقل عن 3 سنوات من لديها الرغبة في العمل الرجاء إرسال السيرة الذاتية عن طريق الواتساب يفضل من لديه شهادات في التدريب الشخصي الراتب يحدد جسب الخبرة يشترط تربيه رياضيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيثم الفقى
|التليفون:
|01006826146
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- شبين الكوم
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055888
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