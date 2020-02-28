مطلوب مدربات لياقة بدنية ومدربات زومبا يشترط وجود شهادات

(فرصة عمل)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب مدربات لياقة بدنية ومدربات زومبا يشترط وجود شهادات وخبرة في نفس المجال لا تقل عن 3 سنوات من لديها الرغبة في العمل الرجاء إرسال السيرة الذاتية عن طريق الواتساب يفضل من لديه شهادات في التدريب الشخصي ​ الراتب يحدد جسب الخبرة يشترط تربيه رياضيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيثم الفقى
التليفون: 01006826146

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العنوان: - شبين الكوم
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 ريال
تاريخ الإعلان: 13/3/2020
رقم الإعلان: 2055888
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صورة الاعلان: مطلوب اخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز بالرياض - في 6 أكتوبر مصر

مطلوب اخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز بالرياض

(فرصة عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

مطلوب اخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز بالرياض مسمى التاشيره اختصاصي معالجة طبيعية المميزات المطلوبة .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

28/2/2020
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