مطلوب مدربات خياطة نسائي لتدريب فتيات بالسعوديه لكورس واحد

مطلوب مدربه لتدريب الخياطة والتفصيل للفتيات عدد من الفتيات سيعملون في مشغل الخياطة وجزء سيعمل لحسابه الخطة الاولية ان يكون التدريب لعدد محدود واذا لاقى المشروع اقبال للتدريب ممكن التوسع فيه المطلوب من المدربة : 1- عمل برنامج تعليمي وتدريبي يشمل دروس نظرية وعملية وارسالها 2- تكون المدربة حاصلة على مؤهل في نفس المجال 3- ان تكون المدربة ذو خبره تدريبيه في نفس المجال 4- لا يلزم المدربة البقاء في السعوديه لمدة طويلة قد تكون فترة التدريب بفيزة زيارة. 5- سيتم توفير السكن والمواصلات للمدربة.