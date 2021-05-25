مطلوب مدراء فنادق

عاجل مطلوب مدارء صيانه لكبري فنادق المملكه العربيه السعوديه - مطلوب مدراء صيانة - خبرة لا تقل عن 3 سنوات -مقابلات بمقر المكتب بالقاهره الاسبوع القادم يرجي إرسال السيره الذاتيه و الشهادات علي الإيميل التالي : TRUE.CV2020@GMAIL.COM مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject أو علي الأرقام التالية : 00201123667714 00201110999023