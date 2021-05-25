مطلوب مدراء فنادق

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب مدارء صيانه لكبري فنادق المملكه العربيه السعوديه - مطلوب مدراء صيانة - خبرة لا تقل عن 3 سنوات -مقابلات بمقر المكتب بالقاهره الاسبوع القادم يرجي إرسال السيره الذاتيه و الشهادات علي الإيميل التالي : TRUE.CV2020@GMAIL.COM مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject أو علي الأرقام التالية : 00201123667714 00201110999023
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01123667714
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095000
اتصل
1 ريال
اتصل
5,000 ريال
4,000 جنيه
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل