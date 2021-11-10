مطلوب مدراء صيانه بالسعوديه

(فرصة عمل)
|عاااااااجل مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه لفروعها بالرياض - مدير صيانه ( يفضل مهندسين خبره في التخصص ) صيانه انظمه التكيف و التبريد وأنظمة مكافحة الحريق و صيانه كل ما يخص الاجهاز الخاصة بالفنادق يشترط خبره لاتقل عن 5 سنوات ولا يزيد السن عن 45 سنه المقابلات مع صاحب العمل السعودي تحدد هذا الأسبوع بمقر المكتب بالقاهرة # 21ج عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده امام بانوراما اكتوبر يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي الايميل التالي أو على الوا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01123667717
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مدينة نصر- حي مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114850
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2,000 ريال
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