مطلوب مدراء صيانه بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
عاااااااجل مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه لفروعها بالرياض - مدير صيانه ( يفضل مهندسين خبره في التخصص ) صيانه انظمه التكيف و التبريد وأنظمة مكافحة الحريق و صيانه كل ما يخص الاجهاز الخاصة بالفنادق يشترط خبره لاتقل عن 5 سنوات ولا يزيد السن عن 45 سنه المقابلات مع صاحب العمل السعودي تحدد هذا الأسبوع بمقر المكتب بالقاهرة # 21ج عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده امام بانوراما اكتوبر يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي الايميل التالي أو على الوا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01123667717

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور صلاح سالم مدينة نصر- حي مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/12/2021
رقم الإعلان: 2114850
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