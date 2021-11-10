مطلوب مدراء صيانه بالسعوديه

عاااااااجل مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه لفروعها بالرياض - مدير صيانه ( يفضل مهندسين خبره في التخصص ) صيانه انظمه التكيف و التبريد وأنظمة مكافحة الحريق و صيانه كل ما يخص الاجهاز الخاصة بالفنادق يشترط خبره لاتقل عن 5 سنوات ولا يزيد السن عن 45 سنه المقابلات مع صاحب العمل السعودي تحدد هذا الأسبوع بمقر المكتب بالقاهرة # 21ج عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده امام بانوراما اكتوبر يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي الايميل التالي أو على الوا