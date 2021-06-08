مطلوب مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Time Part

(فرصة عمل)
|تعلنNile Resort for tourism planning and technical support - شركة النيل للتخطيط السياحة والدعم التقني رقم الشركة للتواصل وااتس: 01062972973 كود العميل : 3010279 مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Time Part - السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية – مراعاة الشفتات واالجازات للطالب والموظفين – راتب ثابت 4000ج تواجد شفت صباحي و شفت مسائي - ) العمل بالشركة نفسها (
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096611
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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