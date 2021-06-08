مطلوب مدخل بيانات

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تفاصيل الإعلان
• تعلنNile Resort for tourism planning and technical support - شركة النيل للتخطيط السياحة والدعم التقني مطلوب موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة تؤهلك بنفس يوم التقديم – يتم توقيع العقد نفس يوم المقابلة الشخصية اثناء القبول – مؤهل متوسط علي األقل – راتب ثابت 4000ج - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12 - %عقد سنوي قابل للتجديد كود العميل : 3010279
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nileresort
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096401
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