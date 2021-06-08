مطلوب مدخل بيانات

(فرصة عمل)
|• تعلنNile Resort for tourism planning and technical support - شركة النيل للتخطيط السياحة والدعم التقني مطلوب موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة تؤهلك بنفس يوم التقديم – يتم توقيع العقد نفس يوم المقابلة الشخصية اثناء القبول – مؤهل متوسط علي األقل – راتب ثابت 4000ج - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12 - %عقد سنوي قابل للتجديد كود العميل : 3010279
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096401
40,000 درهم
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4,000 جنيه
40,000 جنيه