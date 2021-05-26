مطلوب مدخل بيانات

(فرصة عمل)
|- مدخل بيانات ـ لا يشترط خبرة السن من:45:18 سنة- لا يقل المؤهل عن اعدادي ـ شفت العمل 6 ساعات ـ توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات راتب 4000 ج شهري (أ_Code: (12021119 - للتقديم للوظيفه عليك التواصل مع الشركه لمعرفة كافة التفاصيل - رقم الشركة whatsapp: 01224146172 - يلا مستني ايه تواصل مع الشركه مباشرة دلوقتي بدون أي وسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد عاطف
|التليفون:
|01224146172
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095266
4,000 جنيه
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