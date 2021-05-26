مطلوب مدخل بيانات

- مدخل بيانات ـ لا يشترط خبرة السن من:45:18 سنة- لا يقل المؤهل عن اعدادي ـ شفت العمل 6 ساعات ـ توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات راتب 4000 ج شهري (أ_Code: (12021119 - للتقديم للوظيفه عليك التواصل مع الشركه لمعرفة كافة التفاصيل - رقم الشركة whatsapp: 01224146172 - يلا مستني ايه تواصل مع الشركه مباشرة دلوقتي بدون أي وسيط