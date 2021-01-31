مطلوب مدخل بيانات

(فرصة عمل)
|مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري كود الموظف 100214 التواصل واتس 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- جميع أنحاء مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082282
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