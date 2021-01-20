(فرصة عمل)
|مطلوب مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري كود التقديم 8011 للإلتحاق بالعمل التواصل واتس فقط 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|AbdulRahman Business Line
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080675
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