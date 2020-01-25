مطلوب مدخلين بيانات لشركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية .:- مطلوب فورا :- ::{{● مدخل بيانات ●}}:: - خبرة تتراوح من 3 : 7 سنوات - جيد جدا في اللغة الإنجليزية {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(مدخل بيانات )::}} h.s@eltaef.com www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار ::- 01015627553 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01015627553
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053970
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