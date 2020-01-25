مطلوب مدخلين بيانات لشركة مقاولات بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مدخلين بيانات لشركة مقاولات بالسعودية - في الجيزة مصر

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تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية .:- مطلوب فورا :- ::{{● مدخل بيانات ●}}:: - خبرة تتراوح من 3 : 7 سنوات - جيد جدا في اللغة الإنجليزية {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(مدخل بيانات )::}} h.s@eltaef.com www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار ::- 01015627553 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01015627553

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2053970
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