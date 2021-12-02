مطلوب مدخلين بيانات

(فرصة عمل)
|Data entri : طلاب وخريجين – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة – مؤهل متوسط للخريج علي الأقل شفت 6 ساعات – راتب أساسي 4000ج – تامينات وزيادة سنوية 2 في السنة كود الوظيفةCx6060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01033019078
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|العنوان:
|شارع 90 الجنوبي - فيلا 402- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113911
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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