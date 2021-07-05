مطلوب مدخلين بيانات

(فرصة عمل)
|بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية يتم قبول الطلاب مع مراعاة المواعيد والشفتات والإجازات : راتب 4000ج في الشهر – تدريب براتب لمن لا يملك الخبرة مدفوع الاجر– مؤهل متوسط كود الوظيفة 30102134 للتواصل واتس 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة النيل للتخطيط السياحة و الدعم التقني
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والا- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098978
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
40,000 درهم
اتصل
اتصل
4,000 جنيه