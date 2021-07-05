مطلوب مدخلين بيانات

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تفاصيل الإعلان
بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية يتم قبول الطلاب مع مراعاة المواعيد والشفتات والإجازات : راتب 4000ج في الشهر – تدريب براتب لمن لا يملك الخبرة مدفوع الاجر– مؤهل متوسط كود الوظيفة 30102134 للتواصل واتس 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة النيل للتخطيط السياحة و الدعم التقني
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والا- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2021
رقم الإعلان: 2098977
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