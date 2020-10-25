مطلوب مدخلين بيانات براتب ثابت 4000ج و 6 ساعات عمل

(فرصة عمل)
|- مطلوب مدخلين بيانات براتب ثابت 4000ج ولا يشترط خبره – لا يشترط خبرة - بنات وشباب - الشغل من مقر الشركه في مصر الجديده او من البيت حسب اختيارك – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – راتب ثابت 4000ج شهري بعقد عمل سنوي – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات اجتماعيه وصحيه للتعيين الفوري والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسام
|التليفون:
|01022785176
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|العنوان:
|عمارات الميرلاند - عماره رقم 5 - الدور الرابع - مكتب 402- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070900
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
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