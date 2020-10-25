مطلوب مدخلين بيانات براتب ثابت 4000ج و 6 ساعات عمل

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
- مطلوب مدخلين بيانات براتب ثابت 4000ج ولا يشترط خبره – لا يشترط خبرة - بنات وشباب - الشغل من مقر الشركه في مصر الجديده او من البيت حسب اختيارك – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – راتب ثابت 4000ج شهري بعقد عمل سنوي – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات اجتماعيه وصحيه للتعيين الفوري والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسام
التليفون: 01022785176

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عمارات الميرلاند - عماره رقم 5 - الدور الرابع - مكتب 402- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070900
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