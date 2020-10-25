مطلوب مدخلين بيانات براتب ثابت 4000ج و 6 ساعات عمل

- مطلوب مدخلين بيانات براتب ثابت 4000ج ولا يشترط خبره – لا يشترط خبرة - بنات وشباب - الشغل من مقر الشركه في مصر الجديده او من البيت حسب اختيارك – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – راتب ثابت 4000ج شهري بعقد عمل سنوي – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات اجتماعيه وصحيه للتعيين الفوري والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176