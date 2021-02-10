مطلوب مخزن تجاري مرخص للشراء

(للشراء (مطلوب))
|مطلوب جراج مرخص 1000م في بدر/شروق/عبور/عاشر من رمضان في حدود مليون ونص للتواصل فون او واتس ع1021551076
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01021551076
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083398
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