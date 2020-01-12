مطلوب محمص بن لمحمصة بن بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى محامص البن بالسعودية.جدة:- مطلوب فورا ::{{● محمص بن ●}}:: - خبرة لا تقل 5 سنوات - خبرة بمحامص البن الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه لتسجيل البيانات ●》 بآدر بارسال السيرة الذاتية وكتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( محمص بن ):: n.hr@eltaef.com للاستفسار :: 01002179336 / 01002179332 / 010156
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179332-01002179333-01095999371-01025009252
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048890
3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل