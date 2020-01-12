مطلوب محمص بن لمحمصة بن بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى محامص البن بالسعودية.جدة:- مطلوب فورا ::{{● محمص بن ●}}:: - خبرة لا تقل 5 سنوات - خبرة بمحامص البن الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه لتسجيل البيانات ●》 بآدر بارسال السيرة الذاتية وكتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( محمص بن ):: n.hr@eltaef.com للاستفسار :: 01002179336 / 01002179332 / 010156