مطلوب محدد مصادر منسق تصنيع ملابس - قسم انتاج للعمل بكبرى شركات الملابس

(فرصة عمل)
|محدد مصادر – منسق –( تصنيع ملابس – قسم الأنتاج ) ملابس رجاليه : خبرة لا تقل عن 8 سنوات فى مجال التوريد والتصنيع للملابس . حاصل على شهاده جامعيه فى مجال النسيج وفى حاله حصوله على مؤهل غير مطابق يلزم ان يكون على ما يعادل حصلوه على دبلومه فى مجال الأنتاج . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة عاليه بمجال الموضه . خبرة بالحسابات والأرقام . اجاده اللغه الأنجليزيه اجاده تامه . وضع الخطط والميزانيه المناسبه حشب متطلبات وتوقعات السوق . على درايا بكل مصادر الأقمشه والأكسسوارات والمواصفات التفصيليه الخا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108790
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30 ريال
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