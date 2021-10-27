مطلوب محدد مصادر منسق تصنيع ملابس - قسم انتاج للعمل بكبرى شركات الملابس

محدد مصادر – منسق –( تصنيع ملابس – قسم الأنتاج ) ملابس رجاليه : خبرة لا تقل عن 8 سنوات فى مجال التوريد والتصنيع للملابس . حاصل على شهاده جامعيه فى مجال النسيج وفى حاله حصوله على مؤهل غير مطابق يلزم ان يكون على ما يعادل حصلوه على دبلومه فى مجال الأنتاج . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة عاليه بمجال الموضه . خبرة بالحسابات والأرقام . اجاده اللغه الأنجليزيه اجاده تامه . وضع الخطط والميزانيه المناسبه حشب متطلبات وتوقعات السوق . على درايا بكل مصادر الأقمشه والأكسسوارات والمواصفات التفصيليه الخا