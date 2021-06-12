لمزرعة كبرى ببيشة مطلوب محا سبين من دفعة 2016 : 2018 أن يكون خريج كلية تجارة جامعات حكومية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءًا