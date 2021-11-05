مطلوب محامي او محاميه حديث التخرج من سكان القاهره الجديده فقط

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تفاصيل الإعلان
مطلوب محامي او محاميه حديث التخرج من سكان القاهره الجديده فقط ويفضل التجمع الأول وذلك للعمل بمكتب محامي بالتجمع الخامس لا بشترط الخبره ومطلوب المقيدين جدول عام فقط وحديثي التخرج للعمل عن بعد أو بالمكتب الفترة الصباحية لإستلام المستندات فقط المرتب 1500 ج + مصاريف يرجى ارسال السيرة الذاتية ولتحديد موعد المقابلة الشخصية عبر الواتساب فقط : 01032812364
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسين احمد المغربي
التليفون: 01032812364

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الاول مجاورة 13- التجمع الاول
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111480
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