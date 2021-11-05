مطلوب محامي او محاميه حديث التخرج من سكان القاهره الجديده فقط ويفضل التجمع الأول وذلك للعمل بمكتب محامي بالتجمع الخامس لا بشترط الخبره ومطلوب المقيدين جدول عام فقط وحديثي التخرج للعمل عن بعد أو بالمكتب الفترة الصباحية لإستلام المستندات فقط المرتب 1500 ج + مصاريف يرجى ارسال السيرة الذاتية ولتحديد موعد المقابلة الشخصية عبر الواتساب فقط : 01032812364