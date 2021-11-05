(فرصة عمل)
|مطلوب محامي او محاميه حديث التخرج من سكان القاهره الجديده فقط ويفضل التجمع الأول وذلك للعمل بمكتب محامي بالتجمع الخامس لا بشترط الخبره ومطلوب المقيدين جدول عام فقط وحديثي التخرج للعمل عن بعد أو بالمكتب الفترة الصباحية لإستلام المستندات فقط المرتب 1500 ج + مصاريف يرجى ارسال السيرة الذاتية ولتحديد موعد المقابلة الشخصية عبر الواتساب فقط : 01032812364
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسين احمد المغربي
|التليفون:
|01032812364
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|العنوان:
|التجمع الاول مجاورة 13- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111480
9 جنيه
2 جنيه
100 جنيه
600,000 دولار